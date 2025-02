Des révélations provenant de différentes sources mettent en lumière les obstacles que l’administration Biden a dressé sur la route d’Israël, l’empêchant de faire usage librement de son droit à la légitime défense après le 7 octobre.

Le ministre des Finances et membre du cabinet de sécurité, Betsalel Smotrich a ainsi révélé l’impact qu’a eu l’embargo posé par les Etats-Unis de Joe Biden sur certaines armes à destination d’Israël.

« En raison de l’embargo américain, qui nous a empêchés de recevoir des kits pour nos bombes, nous avons dû utiliser des kits mécaniques datant de la guerre de Kippour. Certains d’entre eux n’ont pas explosé, et maintenant le Hamas les récupère et les utilise », a déclaré le ministre.

Mike Herzog, qui officiait en tant qu’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis sous l’administration Biden, a confié que le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, avait décidé d’imposer des sanctions à l’unité 504 de Tsahal, l’une des plus importantes et fondamentales de l’armée israélienne. Il s’agit d’une unité d’élite du renseignement militaire israélien spécialisée dans le recrutement et l’exploitation d’agents secrets en dehors des frontières d’Israël. Elle fonctionne de manière similaire aux unités de renseignement humain du Mossad et du Shabak jouant un rôle clé dans la collecte d’informations sensibles et la prévention des menaces sécuritaires contre Israël.

Herzog a raconté qu’Israël a réussi à la dernière minute à faire annuler cette décision qui aurait eu de graves conséquences sur la gestion de la guerre.

L’ancien ambassadeur précise également qu’au sein du Département d’Etat (le ministère américain des Affaires étrangères) existe un bureau dédié au suivi de l’utilisation des armes américaines par Israël, ce qui n’existe pour aucun autre pays. Herzog ajoute qu’au sein de cette administration se trouvent beaucoup d’éléments anti-israéliens qui s’appliquent à mettre des bâtons dans les roues à Israël.

A ces révélations s’ajoute l’affaire de l’agence USAID qui s’est avérée un bailleur de fonds pour de nombreuses organisations terroristes dans le monde dont le Hamas. Hier (mercredi) lors d’une audience à la Chambre des représentants, il a été révélé que 2.2 milliards de dollars avaient été octroyés à la Bande de Gaza au titre de l’aide américaine depuis le 7 octobre et que 90% de cette aide était arrivée au Hamas, lui permettant de survivre pendant tous les mois de la guerre jusqu’à la trêve entrée en vigueur le 19 janvier dernier.

En outre, la direction de l’agence USAID a cherché à empêcher Israël de se défendre d’après les informations fournies lors de cette audience.

Le Président Donald Trump a entrepris d’éliminer tous ces obstacles qui ont nui à la défense d’Israël sous l’administration Biden. Il a débloqué toutes les armes qu’Israël avait achetées et les livraisons ont déjà commencé. Par ailleurs, Trump a entrepris de démanteler l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). L’administration prévoit de réduire de plus de 90 % les contrats d’aide étrangère de l’USAID, soit une diminution de 60 milliards de dollars de l’assistance mondiale. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à réduire la taille du gouvernement fédéral et à éliminer les programmes jugés incompatibles avec l’agenda présidentiel.