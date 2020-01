Le département de cybernétique de l’Office des aéroports a révélé avoir stoppé près de 800 attaques cybernétiques le jour de l’arrivée des dirigeants internationaux pour assister au Forum mondial de la Shoah. Plus de 60 avions ont atterri jeudi dernier à cette occasion et les hackers ont tenté – en vain – de perturber les cérémonies en s’attaquant au trafic aérien. Les attaques provenaient d’Iran, de Russie, de Pologne, de Corée du Nord et de Chine.

Photo Pixabay