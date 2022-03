Il y a quelques semaines, un journal hollandais jetait un pavé dans la mare en affirmant que le dénonciateur d’Anna Frank était un notaire juif. Il aurait divulgué aux nazis l’emplacement où se cachait la jeune fille.

Ces »révélations » ont fait grand bruit, venant dédouaner les non-Juifs de leur responsabilité en montrant du doigt les dénonciateurs à l’intérieur même de la communauté juive.

Beaucoup se sont indignés d’une telle théorie. C’est le cas du réalisateur hollandais installé en Israël, Ludi Boeken. Lui-même né juste après la Shoah en Hollande, de parents qui ont fui et se sont cachés pendant la guerre, il est révolté que l’on puisse ainsi salir la mémoire des Juifs hollandais.

Dans une interview donnée au Yediot Aharanot, il partage ses sentiments : »Je suis très en colère. C’est une vraie honte. Cette étude est fausse. Un tissu de mensonges. Cette publication porte atteinte aux Juifs où qu’ils soient. On a simplement mis un Juif en une pour vendre du papier. Si on avait écrit par exemple »un boucher hollandais a livré Anne Franck », cela aurait été moins intéressant. Je me réjouis du fait que les grands journalistes dans le monde ont fait valoir que cette information n’était pas cohérente ».

Boeken va prochainement publier un ouvrage sur l’histoire de sa famille pendant la Shoah. Ses grands-parents, sourds et muets, ont été exterminés à Auschwitz. Il témoigne que dans son enfance en Hollande, il a toujours entendu que les Allemands étaient responsables de l’extermination des Juifs hollandais. »Personne ne nous parlait jamais du rôle de la police hollandaise. On a préféré l’effacer ».

La Shoah et ses retombées dans les années d’après-guerre sont au coeur de l’oeuvre de Ludi Boeken. En 2019, il sort le film »Nelson » inspiré de l’histoire vraie d’un Israélien qui déserte Tsahal dans les années 1950 pour s’enrôler dans la légion etrangère et tuer les assassins responsables de la mort de sa famille pendant la Shoah.