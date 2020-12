Un nouveau scandale politico-médiatique dévoilé ? L’information sur l’intrusion de hackers iraniens dans le téléphone privé de Benny Gantz vient d’être confirmée après près de deux ans. A la suite de fuites, elle avait été révélée au grand jour au mois de février 2019, deux mois avant les élections pour la 21e Knesset lors desquelles Benny Gantz se présentait pour la première fois à la tête de Bleu-Blanc. Benny Gantz avait alors indiqué qu’il n’y avait aucun élément de nature sécuritaire sensible dans son téléphone et affirmé qu’il ne pouvait donc pas être soumis à des pressions ou à du chantage de la part de l’Iran.

De son côté, Moshé (Boguy) Yaalon, membre du « cockpit » de Bleu-Blanc avait dans son obsession « anti-Bibi » nié toutes fuites de la part du Shin Bet ou du Mossad et avait par contre accusé Binyamin Netanyahou et le Likoud d’être derrière ces accusations « fantaisistes ». Cette thèse avait également été tenue par Ronen Tzur, le plus proche conseiller en stratégie politique de Benny Gantz, alors qu’il connaissait déjà la vérité.

Or, il s’avère aujourd’hui que ces faits étaient bien réels comme l’a révélé l’émission d’investigation « Ouvda » d’Ilana Dayan. Toutefois, le directeur du Shin Bet Nadav Argaman, qui avait mis au courant dès le mois de septembre 2018, avait choisi de ne pas en faire part au Premier ministre comme il aurait dû le faire. De même, les médias principaux qui voyaient (à l’époque ) en Benny Gantz le « messie » du centre-gauche qui « abattrait » Binyamin Netanyahou avaient décider de protéger le nouveau venu selon la méthode dite de « l’étrog » appliquée aux hommes politiques que ces médias veulent promouvoir. L’idée véhiculée par ces médias était soit qu’il s’agissait d’une affaire sans importance soit qu’il s’agissait carrément d’un complot ourdi contre leur candidat favori. Il est clair qu’un Premier ministre israélien qui est susceptible de subir un chantage par des puissances étrangères et de voir dévoilé au grand public des éléments de sa vie privée ne peut exercer de manière satisfaisante.

Il est plus que probable que si cette affaire avait été traitée comme il se doit en temps réel, Benny Gantz aurait dû se retirer, le résultat des élections du mois d’avril 2019 aurait été différent, Israël aurait eu un gouvernement plus homogène et efficace et évité trois nouvelles campagnes onéreuses et superflues.

Vidéo :

Photo Tomer Neuberg / Flash 90