Le quotidien Yediot Aharonot a publié récemment des protocoles qui font froid dans le dos concernant les affaires dans lesquelles le Premier ministre est soupçonné. Ces protocoles concernent la manière dont les enquêteurs de la police ont fait pression sur les autres suspects et et proféré des menaces à leur encontre afin qu’ils acceptent de devenir « témoins d’Etat » contre le Premier ministre et le faire tomber.

La substance des propos de la police se résume à: « Vous dites ce que nous voulons entendre et si vous ne nous apportez pas la tête du Premier ministre nous détruirons votre famille. Pensez à vos familles, à vos enfants ». Du véritable chantage!

Mardi matin, l’ancien ministre Haïm Ramon a révélé que l’homme d’affaires Shaoul Alovitz, principal témoin d’Etat dans le dossier Bezeq-Yes (4000) lui a révélé que la police lui avait promis « monts et merveilles » s’il arrivait à faire tomber Binyamin Netanyahou.

Après les révélations de Yediot Aharonot, pourtant peu suspect de soutien au Premier ministre, ce dernier avait réagi avec vigueur: « C’est quelque chose qu’il est difficile de croire dans un Etat démocratique comme le nôtre, où les dossiers sont fabriqués uniquement sur la foi des témoins d’Etat. Mais ces dossiers s’écouleront et il n’en restera rien. Cette affaire devrait inquiéter tout le monde. Et qui devra rendre des comptes? »

Photo porte-parole police