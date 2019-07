Révélations stupéfiantes sur l’action commune du Mossad et du Shin Bet

La chaîne Aroutz 12 a révélé mardi soir l’ampleur et l’efficacité des services secrets israéliens dans la lutte contre le terrorisme international. Les chiffres sont impressionnants: en trois ans, l’action commune du Mossad et du Shin Bet a réussi à déjouer cinquante attentats prévus dans vingt pays! Ces attentats étaient préparés par Daesh ou par l’Iran. Israël a à chaque fois transmis les informations aux agences de renseignements ou aux autorités des pays concernés, qui ont ainsi pu déjouer les attentats et sauver de nombreuses vies humaines.

Parmi les attentats déjoués qui ont été dévoilés depuis, il y a celui préparé par Daesh en 2017 qui prévoyait de faire exploser en vol un avion de ligne qui reliait Sidney à un Etat du Golfe. Le second était prévu par l’Iran dans la région parisienne en juillet 2018 contre des opposants au régime.

Le comble de ces révélations réside dans le fait que sur ces cinquante attentats prévus, douze l’étaient sur le territoire turc! Malgré la haine d’Israël régulièrement exprimée par le président Recep Tayyip Erdogan, Israël a tenu à prévenir à chaque fois les autorités turques quant aux attentats qui se préparaient contre leur population.

Ce qui a fait dire au président de la Knesset Yuli Edelstein: « Il s’avère que ce ne sont pas uniquement les citoyens israéliens qui doivent leur gratitude au Mossad et au Shin Bet. Il serait intéressant de savoir si le dictateur Erdogan saura faire l’effort de remercier Israël pour avoir sauvé la vie de nombreux de ses citoyens. Je vous livre déjà la réponse: c’est non! »