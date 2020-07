Quinze ans ont passé depuis la tragédie de l’expulsion des plus de huit-mille juifs du Goush Katif et des informations stupéfiantes continent à surgir sur ce qui s’est passé en coulisses avant le drame. Dans une interview à Israël Hayom, l’ancien Premier ministre et repris de justice Ehoud Olmert révèle que quelques jours avant la date fatidique, Ariel Sharon avait fait marche arrière et ne souhaitait plus démanteler que cinq villages sur les vingt et un que comptait le territoire. Et qui l’a convaincu d’aller jusqu’au bout ? Ehoud Olmert !!

Ce dernier raconte qu’Ariel Sharon l’a appelé au téléphone quelques jours avant le vote au gouvernement pour l’informer de son désir de modifier le plan, confiant « qu’il n’en pouvait plus », apparemment face à la contestation au sein du Likoud et de la droite. Ehoud Olmert lui répondit alors qu’il s’opposerait à ce nouveau plan…afin de ne pas se rendre ridicule.

Ariel Sharon l’invita alors à la Ferme des Sycomores pour en discuter puisque tout se décidait depuis là-bas. Lors de la discussion à laquelle assistaient naturellement Omri et Guilad Sharon, les deux fils du Premier ministre, Ehoud Olmert exhorta Ariel Sharon « de ne pas reculer face à cette bande de nullités » (les opposants au plan…) et d’appliquer ce plan « juste et historique » selon ses propres termes. Après les pressions conjuguées d’Ehoud Olmert et de ses deux fils, Ariel Sharon céda finalement et appela le secrétaire du gouvernement pour qu’il retire de l’ordre du jour la version modifiée qu’il avait voulu faire voter.

Le caractère retors d’Ehoud Olmert ne s’arrête pas là. Il révèle que deux semaines après la Hitnatkout, il dit à Ariel Sharon qu’il avait l’intention d’informer Condoleeza Rice, secrétaire d’Etat américaine que le désengagement de Gaza n’était que la première partie d’un plan plus global et qu’une même démarche unilatérale serait appliquée en Judée-Samarie. Sharon n’était pas enchanté par cette idée mais laissa tout de même Ehoud Olmert se rendre aux Etats-Unis et délivrer ce message.

On connait la suite : Ariel Sharon est tombé dans le coma, il a été remplacé par Ehoud Olmert qui a annoncé vouloir opérer ce qu’il appelait pudiquement un « repli sur soi » (Hitkansout) en Judée-Samarie mais son plan n’a pas pu voir le jour car il a été rattrapé par ses affaires de corruption – très réelles celles-ci – et a dû démissionner.

D’où le titre de l’interview d’Ehoud Olmert : « La Hitnatkout qui n’a pas eu lieu ».

Cela fait frémir d’imaginer que la sécurité d’Israël ainsi que le sort de nombreuses familles israéliennes ont ainsi dépendu d’un homme aussi malhonnête qui a trahi sans scrupules tous les idéaux de la famille politique à laquelle il appartenait.

Et qui se permet aujourd’hui de lancer de leçons de morale…

Photo Flash 90