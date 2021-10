La journaliste d’investigation Ayala Hasson, de la chaîne Hadashot 13 a fait jeudi soir des révélations inquiétantes quoique peu surprenantes, démontrant des liens entre des responsables du Hamas et le mouvement islamique représenté par le parti Ra’am, membre de la coalition Benett-Lapid.

La députée Miri Regev (Likoud) a réagi à cette information : « Le Hamas possède une nouvelle tentacule politique. Jeudi soir, nous avons découvert que Yahia Sinwar dispose d’une antenne dans le gouvernement Benett-Lapid. Naftali Benett et Yaïr Lapid sont en train de nous transformer en Etat de Palestine et bradent l’Etat d’Israël à des fins de survie politique. Les éléments révélés par Ayala Hasson sont dangereux et inquiétants. Ils montrent à quel point ce gouvernement est dangereux car il dépend de terroristes et de gens qui encouragent les shahids ».

Le député Itamar Ben-Gvir a déclaré : « C’était écrit ! Nous avons prévenu que le mouvement des Frères Musulmans est une organisation ennemie de l’Etat d’Israël et maintenant, nous voyons qu’ils ont des liens avec le Hamas. Ayala Hasson a apporté aujourd’hui les détails et il est grand temps d’intégrer cela et de constater que nous avons un gouvernement qui est basé sur des partisans du terrorisme et sur le Hamas. Aujourd’hui, tout le monde aura compris que Benett et Lapid mettent la sécurité d’Israël en danger. Il s’agit d’un gouvernement dangereux qui s’appuie sur des ennemis d’Israël pour survivre ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90