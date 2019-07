Le voile a été un peu levé sur la rencontre secrète qui s’est déroulée récemment en Alaska entre Américains et Israéliens.

Le site Debka rapporte que dans un communiqué commun, les Etats-Unis et Israël ont révélé dimanche qu’ils ont procédé à des essais particulièrement probants de missiles israéliens ‘Hetz 3, capable d’intercepter des missiles balistiques même en-dehors de l’atmosphère et de détruire des satellites. Les missiles ‘Hetz 3 ont fonctionné en parfaite coordination avec des systèmes de radars ANTPY 2 mis au point par les Américains. Ces essais ont été effectués en présence de nombreux experts américains et israéliens.

Le ‘Hetz 3, testé pour la première fois en 2015 fait désormais partie du système de protection de l’espace aérien israélien sur différents rayons: Dôme de Fer, Baguette magique, ‘Hetz 2 et ‘Hetz 3. Les industries militaires israéliennes travaillent actuellement sur le ‘Hetz 4 qui sera capable de se mesurer à des têtes balistiques qui se fragmentent en plusieurs parties dans l’atmosphère.

Lors du conseil des ministres de dimanche auquel assistait exceptionnellement l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a souligné les « progrès prodigieux des capacités de défense et d’attaque de Tsahal », précisant que ces missiles pourront aussi atteindre des cibles en Iran. « Nos ennemis sauront désormais qu’en défense comme en attaque nous les vaincrons », a dit le chef du gouvernement. Il a chaleureusement remercié le gouvernement américain, le ministère de la Défense, Tsahal, l’ambassadeur d’Israël à Washington Ron Dermer ainsi que tous les ingénieurs et techniciens des industries militaires qui ont contribué à ce projet.

L’ambassadeur des Etats-Unis a quant à lui souligné « la formidable coopération entre les deux pays » ainsi que « le succès sans précédent de ces tests effectués en Alaska ».

Vidéo:

Les analystes militaires ont noté que c’est la première fois que le Premier ministre et ministre de la Défense parle ainsi ouvertement de missiles balistiques qui pourraient être envoyés sur l’Iran, qui ne possède pas encore des capacités de défense antimissiles égales à celle d’Israël.

Quittant pour un petit moment la politique politicienne, le chef de l’opposition Benny Gantz a félicité ce succès et avertit les Iraniens « qu’ils n’ont qu’à bien se tenir ».

Vidéos:

Photos porte-parole ministère de la Défense