Le Hamas a publié des révélation intéressantes sur les circonstances de l’élimination au mois de novembre de Bahaa Abu Al-Atta, l’un des chefs du Jihad Islamique dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué, l’organisation terroriste affirme avoir arrêté une cellule de l’Autorité Palestinienne dans la bande de Gaza qui aurait collaboré avec Israël dans l’élimination de l’officier du Jihad Islamique. Le Hamas accuse ces officiers et membres des services de renseignements de l’Autorité Palestinienne d’avoir suivi les aits et gestes d’Al-Atta durant plusieurs mois et transmis aux Israéliens les informations qui auraient permis de localiser et éliminer Al-Atta. Le Hamas révèle même le nom de l’un des officiers de l’AP, Shaban Al-Araabawi, au grade de général du Fatah.

L’élimination de ce chef terroriste du Jihad Islamique avait sonné le début de l’Opération « Ceinture noire » destinée à faire cesser les tirs du Jihad islamique en direction du territoire israélien.

