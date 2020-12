La députée Orly Lévy-Abécassis est montée à la tribune de la Knesset et a relaté un fait qui l’a particulièrement choquée. Elle a dit avoir surpris un groupe de députés opposés à Binyamin Netanyahou dire qu’il faudrait organiser de nouvelles élections encore avant que les vaccins ne fassent leur effet car l’arrivée des vaccins « sera bénéfique au Premier ministre sur le plan électoral ». Elle a qualifié ce genre de propos « d’irresponsables » et accusé ces députés d’être prêts à prendre en otage des populations à risques uniquement dans le but d’engranger des gains politiques.

Photo Hadas Parush / Flash 90