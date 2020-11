Le New York Times révèle d’après quatre sources concordantes que ce sont des agents israéliens qui ont éliminé il y a trois mois le n°2 d’Al-Qaïda, Abdallah Ahmed Abdallah, dans une rue de Téhéran. Cette opération a été menée à la demande des Etats-Unis. Abdullah Ahmed Abdullah, connu aussi sous le nom de guerre « Abou Muhamad al-Masri » a été abattu par deux hommes à moto le 7 août, jour anniversaire des attentats perpétrés en 1998 contre des ambassades américaines à Nairobi (Kenya) et Dar es Salam (Tanzanie), qui avaient fait 224 tués et plus de 4000 blessés, et dont Abdallah Ahmed Abdallah avait été le « cerveau ». Al-Qaïda n’avait pas rendu publique l’élimination de son n°2, et les autorités iraniennes avaient carrément nié une telle élimination afin de ne pas expliquer ce que faisait ce terroriste à Téhéran. Aucun pays n’avait revendiqué l’opération.

Photo Illustration