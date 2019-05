Lors de sa déclaration qui a suivi le vote de dissolution de la Knesset, le Premier ministre, très en colère, a également expliqué qu’Israël aurait eu besoin rapidement d’un gouvernement afin de pouvoir travailler au plus vite et aborder les défis qui l’attendent. Il a souligné qu’au lieu de se focaliser sur les questions qui importent réellement, le pays va devoir perdre des mois de campagne électorale et ensuite de tractations jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement.

Il a alors donné un exemple en annonçant que les conseillers à la Sécurité nationale de trois puissances se réuniront au mois de juin à Jérusalem: Meïr Ben-Shabbat pour Israël, John Bolton pour les Etats-Unis et Nikolaï Patrouchev pour la Russie. C’est la première fois qu’un tel sommet tripartite se tiendra, et le Premier ministre a voulu attirer l’attention sur la place qu’occupe aujourd’hui Israël sur la scène internationale, pour accueillir ainsi dans sa capitale les conseillers à la Sécurité nationale des deux plus grandes puissances au monde.

L’ordre du jour de ce sommet sera consacré à la sécurité d’Israël dans la région.

Photo Illustration