La loi visant à changer la composition de la commission de nomination des juges a été adoptée en prévision de sa présentation en première lecture à la Knesset. La commission des lois s’est réunie ce lundi matin et son président, le député Simha Rothman (Sionisme religieux), a fait une déclaration dans laquelle il a « salué l’initiative du président de l’Etat qui avait proposé un véritable dialogue ».

Mais cette réunion a dégénéré lorsque plusieurs députés de l’opposition se sont mis à chanter et à protester avant d’insulter Rothman, criant : « C’est une honte ». Ils n’ont pas non plus laisser parler le conseiller juridique du gouvernement, qui a été interrompu sans arrêt pendant son intervention. Une partie d’entre eux a été expulsée de la salle.

Avant la réunion, Rothman avait fait une déclaration apaisante aux médias, déclarant: « Avant d’entrer dans les détails, je tiens à dire combien j’ai été touché par les déclarations du président qui a montrécombien il tenait avant tout à l’unité dans le peuple ».

Il a ajouté: « Il existe encore des divergences non négligeables entre les grandes lignes présentées par le président et l’ébauche du projet de loi que j’ai exposé ou le plan du ministre Levin. Toutefois, elles ne sont pas tellement importantes et de toute façon, elles ne justifient en aucun cas les cris annonçant ‘l’apocalypse’ ou dénonçant la ‘fin de la démocratie’ comme nous les avons entendus ces dernières semaines ».

Rothman a conclu en affirmant que « par un dialogue sincère entre l’opposition et la coalition, il était persuadé qu’il serait possible de réduire les écarts et de parvenir à élaborer un programme qui bénéficierait d’un large consensus comme l’avait dit le ministre Levin dès le début ».