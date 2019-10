Pour la première fois depuis les élections, le cabinet restreint de sécurité va se réunir dimanche après-midi sur fond de montée des dangers dans la région.

Jeudi à la Knesset, lors du coktail en l’honneur de la rentrée parlementaire, le Premier ministre avait appelé à un gouvernement d’union nationale, avertissant qu’Israël se trouvait « face à un gigantesque défi sécuritaire, qui grandit de semaine en semaine et se fait encore plus menaçant depuis deux-trois mois ».

Binyamin Netanyahou avait insisté qu’ils ne s’agissait pas d’une exagération à but politique ou d’une volonté d’instiller la peur mais d’une menace réelle: « Ceux qui connaissent les détails savent que ce que je dis est vrai. L’Iran s’arme, l’Iran se renforce, l’Iran est de plus en plus audacieux et insolent ».

Photo Marc-Israël Sellem / POOL