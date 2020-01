A trois heures de la clôture des inscriptions, une importante réunion a lieu à la Kirya à Tel-Aviv entre Naftali Benett et Raphy Peretz. L’objectif est de tenter une ultime fois de surpasser les divergences et présenter une liste unifiée des partis situés à la droite du Likoud. Mais le principal écueil est le refus affiché de Naftali Benett d’accepter Itamar Ben-Gvir et son parti Otsma Yehoudit au sein de cette union. Mais un ralliement de Habayit Hayehoudi seul aurait pour condition que Raphy Peretz rompt son accord d’union signé avec Otsma Yehoudit.

Dans un très long post publié dans la journée sur sa page Facebook, le ministre de la Défense avait expliqué son refus. En voici des extraits: « En tant que président de la Nouvelle Droite et ancien ministre de l’Education, je n’accepterai pas dans une liste quelqu’un qui a accroché dans son salon la photo d’un homme (Baroukh Goldstein) qui a assassiné 29 personnes innocentes. Cela ne se produira pas et ma décision est définitive. Il y a des gens parmi nous dont la ligne idéologique est l’inverse de la nôtre. Au lieu de construire, ils cassent, au lieu de réparer ils se déchaînent. Il s’agit d’une attitude méprisante envers l’Etat et ses institutions, un mépris envers les officiers de Tsahal et des forces de sécurité. Selon leur conception, la violence est acceptable(…)Nous croyons en l’Etat d’Israël malgré ses imperfections mais nous agissons pour améliorer les choses et non pour tout casser(…) Nous ne sommes pas revenus d’exil pour créer ici des milices qui feront justice elle-mêmes… »

Porte ouverte pour un compromis? En tout cas Itamar Ben-Gvir a annoncé en fin d’après-midi qu’il est prêt à retirer la photo accrochée dans son bureau: « Shalom Naftali! J’ai lu vos paroles. J’ai expliqué à maintes reprises que je suis totalement opposé à toute atteinte portée à des innocents. Mais étant donné que le sort d’Erets Israël est sur la balance et qu’il y a risque d’un gouvernement qui expulsera des Juifs de chez eux, je déclare solennellement que pour l’unité et la victoire de la droite je décroche cette photo du mur de mon salon. Je vous appelle ainsi que le ministre Betzlel Smotritch à faire preuve de responsabilité et à sauver le pouvoir de la droite ».

Réponse finale d’ici 22h00!!

Photo Flash 90