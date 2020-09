Les dirigeants de trois organisations terroristes ‘palestiniennes’ se réunissent jeudi à Beyrouth pour coordonner leurs efforts contre la normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabe unis. Il s’agit du Hamas, du Jihad Islamique et le Front démocratique pour la Libération de la Palestine. Au nom du Jihad Islamique au Liban, Hishsham Attaya a affirmé que son organisation continuera à viser la « libération de toute la Palestine » et le « retour » de tous les « réfugiés ». Il a espéré que cette réunion permettra de créer un front commun contre « le complot ourdi contre le peuple palestinien » et « la volonté de certains régimes arabes d’aller vers une normalisation avec Israël ». Il a appelé l’OLP à renoncer à la reconnaissance d’Israël (?) et d’agir de manière ordonnée pour « mettre fin à l’occupation israélienne ».

Par ailleurs, le chef du Hamas Ismaïl Hanyeh, également présent à Beyrouth, doit rencontrer dans quelques jours le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. Terroristes sunnites et chiites savent se retrouver dès qu’il s’agit du combat contre Israël.

Photo Hassan Jedi / Flash 90