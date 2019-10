Le Chorus Café, toute une époque ! Un lieu mythique pour les parisiens. Durant 29 ans, Guy Mardel, qui en fut à l’initiative, y a interprété les plus grands succès des années 60-70. Venez chanter et vous réjouir avec Guy et ses musiciens les 18, 24 et 26 novembre sur les scènes de Netanya, Jérusalem et Tel-Aviv.

Réservations : 073-2160486

www.culturaccess.com