Entre hier (mardi) matin et ce matin, 104 roquettes ont été tirées sur Israël depuis la Bande de Gaza. 11 sont tombées dans la mer, 14 à l’intérieur de Gaza, 24 ont été interceptées par le Dôme de fer, 48 sont tombées dans des terrains vagues et 2 dans la ville de Sdérot faisant 7 blessés dont un grave et causant des dégâts matériels. Pour les 5 autres, l’armée n’a pas su dire où elles étaient tombées.

En réponse, Tsahal a attaqué plusieurs cibles terroristes, par les airs, dans la Bande de Gaza. Des bases d’entrainement du Hamas ont été détruites ainsi qu’un poste militaire qui abritait des réserves d’armes et un site de fabrication d’armes.

Deux sites de production de munitions utilisés par le quartier général de production du Hamas, une centrale à béton utilisée pour construire l’infrastructure de l’organisation, un avant-poste militaire de la formation navale du Hamas et un tunnel souterrain utilisé par l’organisation dans le sud de la bande de Gaza ont aussi été attaqués.

Les chefs terroristes de Gaza se sont réfugiés dans leurs bunkers de peur d’être la cible d’éliminations.

Tout au long de la nuit, les sirènes ont retenti dans le sud du pays. Tôt ce matin, les médias arabes ont fait état d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh était en contact avec les Egyptiens et les Qataris, afin »de mettre un terme à l’agression » israélienne, d’après les termes de l’annonce dans les médias arabes. Après encore une salve de roquettes et une attaque aérienne israélienne, le cessez-le-feu est entré en vigueur.

La Défense passive a informé les habitants du pourtour de Gaza, qu’ils pouvaient reprendre le cours normal de leur vie.

Le Hamas et le Djihad islamique ont initié ce round après qu’un chef du Djihad islamique est mort en prison. Il avait entamé une grève de la faim et refusé tout soin médical.

Selon certaines sources, le cessez-le-feu aurait été obtenu en échange de la restitution du corps du terroriste. Cette information n’a pas été confirmée officiellement. Israël ne considère pas, malgré le cessez-le-feu que le round est définitivement terminé. Les forces de sécurité et de renseignement restent en état d’alerte.

Les habitants du sud du pays sont déçus de la réaction israélienne qu’ils trouvent trop mesurée. Interrogé sur 103FM, le maire de Sdérot, Alon Davidi, s’est livré à une attaque en règle du gouvernement: »Le gouvernement plonge la tête dans le sable et confère une immunité aux terroristes. J’ai dit au Premier ministre, il y a deux semaines, que je languissais Tsouk Eytan, nous avions eu deux ans et demi de calme après. Nous sommes paralysés, nous appliquons une politique laxiste ». S’adressant au Premier ministre, il a déclaré: »Vous faites une grave erreur lorsque vous adoptez une politique qui permet aux terroristes de continuer à vivre, lorsque vous donnez une assurance vie aux terroristes. Cette politique ne nous amènera pas la sécurité. Je conseille au Premier ministre de lire son livre. Le Djihad et le Hamas contrôlent tout ce qui se passe dans notre région depuis ces derniers mois à cause de la politique du gouvernement. Aucun terroriste ne paie de sa vie, aucun chef du Hamas ou du Djihad ne paie de prix pour donner l’ordre d’aller nous tuer. Le minimum requis est de neutraliser la menace et de l’éliminer. Ce n’est pas ce qui se passe. On ne peut pas dire, à chaque fois, qu’il n’y a pas de solution parfaite. Dans ce cas, nous allons rester avec les solutions absurdes que propose le gouvernement aujourd’hui. Une politique qui confère une immunité aux terroristes n’a pas de sens, c’est une atteinte à la sécurité de l’Etat d’Israël ».

Le président du conseil régional de Sdot Neguev, Tamir Idan, n’a pas non plus mâché ses mots face à la réaction jugée trop faible du gouvernement à Gaza: »La décision de cessez-le-feu prouve, une fois de plus, que ceux qui dirigent sont les organisations terroristes et non l’Etat d’Israël. Si jusqu’à aujourd’hui, nous avons toujours été entraînés et nous avons réagi, aujourd’hui, nous ne réagissons même plus à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’un Etat souverain dont la vie de ses habitants est menacée. Ce n’est pas de cette façon que l’on restaure la sécurité, c’est ainsi que l’on nuit à notre sécurité. J’appelle le gouvernement israélien et le Premier ministre à ordonner aux forces de sécurité d’initier une action de grande envergure qui portera un coup dur aux chefs des organisations terroristes. Nous soutenons pleinement Tsahal et les forces de sécurité pour restaurer la dissuasion et permettre une vie normale à nos habitants ».

A la droite de la coalition, les critiques sont acerbes. La faction d’Otsma Yehoudit, dirigée par Itamar Ben Gvir, ne participera pas aux votes à la Knesset, aujourd’hui, afin de manifester son mécontentement face à la riposte militaire qu’ils auraient voulue beaucoup plus forte. Les députés d’Otsma Yehoudit seront aujourd’hui à Sdérot, où ils tiendront une réunion de leur faction parlementaire.

Sur Reshet Beth, ce matin, la ministre des Implantations, Orit Struck (Hatsionout Hadatit), a aussi fait part de sa déception: »Notre gouvernement poursuit la politique du gouvernement précédent. Gaza ne paie pas le prix pour le terrorisme du Hamas. La riposte de cette nuit n’est absolument pas suffisante. Nous aurions dû nous lever avec des bâtiments détruits à Gaza et plusieurs terroristes qui auraient rejoint leur ami mort en prison ».

Même au sein du Likoud, le député Dany Danon a critiqué la réaction de Tsahal: »Nous devons faire payer le prix aux chefs des organisations terroristes. Le véritable prix aurait été d’éliminer plusieurs terroristes ».