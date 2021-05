Une trentaine de familles du quartier de Ramat Eshkol à Lod rentrent chez elles aujourd’hui (mardi), après avoir été évacuées de la ville sous le feu et être restées plusieurs jours à Ulpan Reut à Petah Tikva. Au nom des membres du nucléaire de Ramat Eshkol, il a été rapporté: « Nous avons pris en charge les familles des vétérans pour l’évacuation, le logement et le transport, et nous sommes maintenant heureux de les ramener chez eux. Que ce soit clair – le danger n’est pas passé, nous avons tous encore peur des jours à venir. » << Il est important de souligner que l’accalmie ne reviendra pas tant que la police israélienne n’aura pas désarmé Lod. Nous demandons à la police de mener une opération de collecte d’armes illégales afin que nous puissions revenir à la routine de nos vies et maintenir la sûreté et la sécurité de notre familles », a ajouté Garin.

Ce matin, le gouvernement a approuvé une urgence civile de 48 heures dans la ville de Lod, comme l’a déclaré le ministre de la Défense Benny Gantz le 12 mai, à la lumière de la recommandation du ministre de la sécurité intérieure et de la police israélienne, et conformément à la situation d’urgence spéciale déclarée par le ministre de la Défense. Pendant ce temps, le Shabak et la police continuent de poursuivre les Arabes qui ont brutalement assassiné Yigal Yehoshua le 14 depuis Lod. Les enquêteurs tiennent des séquences vidéo du véhicule de Joshua documentant certaines des émeutes perpétrées par les émeutiers.

https://www.inn.co.il/news/492861