« Bake off » est une émission de pâtisserie, dans laquelle les candidats concourent en couple. Rivka Elkayam vit dans l’implantation de Maon, au sud de Hevron. Elle a toujours aimé faire de la pâtisserie pour sa famille, ses amis et a transmis cette passion à son fils Yehiel. C’est donc naturellement, que sa fille leur a suggéré de s’inscrire à l’émission Bake off. Eliminés à la fin de la 8e épreuve, ils gardent, 5 ans après, un souvenir positif de ce passage à la télévision, même si le chemin n’a pas été facile.

Le P’tit Hebdo: Lorsque votre fille vous propose de vous présenter pour Bake Off, vous acceptez immédiatement?

Rivka Elkayam: C’est surtout mon fils Yehiel qui était réticent, mais sa sœur a su le convaincre. En fait, on s’est lancé en étant persuadé que de toute façon, on ne passerait pas les premières auditions.

Lph: La sélection était-elle dure?

R.E.: Le rythme est très difficile. Pendant deux mois, nous avons passé plusieurs épreuves non filmées. Nous nous sommes vraiment sentis en compétition lorsque nous avons passé cette étape et que nous avons fait partie des 14 couples sélectionnés. Là, la production nous a envoyé les missions que nous aurions à réaliser pendant la compétition filmée et nous devions les préparer à la maison en nous chronométrant. Une fois les gâteaux finis, nous les envoyons en photo entier et coupés à la production, qui nous faisait ses remarques. Ainsi, au moment du tournage, nous devions refaire exactement la même chose, en tenant compte des remarques de la production.

Le tournage était aussi très soutenu: 4 épreuves en 2 jours. A la fin de chaque journée, on nous filmait un par un pour recueillir nos impressions, qui sont diffusées en parallèle des épreuves, il nous fallait donc parler comme si nous étions en train de faire l’épreuve. J’ai trouvé cela très sympa de voir comment se déroule une émission télévisée, tous les métiers qui sont impliqués et la façon dont se déroule un tournage.

Lph: L’ambiance était-elle bonne pendant les tournages?

R.E.: Oui, vraiment. D’ailleurs, pour moi l’une des conditions que j’avais posé à ma participation était de ne pas être obligée d’être mauvaise envers les autres candidats. Et réellement, tout le monde se respectait beaucoup, nous avons d’ailleurs, 5 ans après, toujours de très bons contacts avec nos anciens concurrents.

Lph: Cette émission vous a-t-elle rapprochée de votre fils?

R.E.: Si devant les caméras, nous jouions à la relation parfaite et complice – ce qui était l’état réel de notre relation avant l’émission – la réalité était plus complexe. Cette émission nous a entrainé dans des querelles. Je fais de la pâtisserie depuis 30 ans, j’avais des idées bien précises de ce que je voulais faire et comment. Mon fils avait une façon plus jeune et moderne d’aborder les choses. Nous nous disputions. Lorsque l’émission s’est terminée, nous avons ressenti un vide entre nous, nous avons dû reconstruire notre relation. Aujourd’hui, nous sommes de nouveau très proches.

Lph: La question de la cacherout vous a-t-elle posé problème?

R.E.: Lorsque ma fille m’a parlé de l’émission, la première question que je lui ai posée était de savoir si tout était cacher. Comme il s’agissait uniquement de pâtisserie, il n’y a pas les problèmes des émissions de cuisine traditionnelle. La production s’engageait à ce que tous les produits soient cachers.

Lph: Quand on participe à ce genre d’émissions et que l’on vient d’Har Hevron, cela suscite-t-il des réflexions?

R.E.: J’ai beaucoup apprécié le fait que la production ait décidé de ne pas insister sur le fait que nous soyons des mitna’halim. Ils nous ont filmé à la maison, mais ce n’était pas leur angle de vue. Ils ont surtout mis l’accent sur la relation mère-fils. Cela étant, l’un des 3 pâtissiers du jury était un gauchiste et je pense jusqu’à aujourd’hui, qu’il a tout fait pour nous sortir.

Lph: Comment s’est déroulé l’après Bake Off?

R.E.: J’ai d’abord traversé une période très difficile. J’ai très mal vécu le fait d’avoir été éliminée. J’y suis allée encouragée par tous les compliments que je recevais de part et d’autre sur ma pâtisserie. Notre éviction de l’émission signifiait pour moi que je m’étais faite des illusions sur mon niveau. Bien sûr, c’était une fausse idée, parce qu’il fallait déjà prouver de très bonnes capacités pour arriver à ce stade de la compétition. Mais je broyais du noir, j’étais persuadée que mon fils me tenait responsable de notre élimination. Là aussi c’était une vue de l’esprit. Je suis entrée en phase de dépression pendant plusieurs mois. J’ai pris énormément de poids. Ce n’est qu’à l’aide d’un suivi psychologique que j’ai pu remonter la pente et que je parviens maintenant à conclure cette expérience avec un jugement positif. Avec le recul, je suis très contente de l’avoir fait.

Lph: Qu’est-ce que l’émission a changé dans votre façon de faire de la pâtisserie?

R.E.: Yehiel est devenu pâtissier. L’émission l’a aidé dans la compréhension de son métier. Pour ma part, j’ai ouvert une pâtisserie chez moi. Finalement, j’ai compris que j’avais un certain talent pour cela et c’est l’émission qui m’a ouvert les yeux.

Pour aller plus loin:

La pâtisserie de Rivkounette

Tél: 052-8903607

Instagram: rivkounette17

FaceBook: אלקיים רבקה