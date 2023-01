La Journée de la langue hébraïque est célébrée chaque année le 21 Tevet, date anniversaire de la naissance d’Eliezer Ben Yehouda, qui a fait revivre la langue hébraïque.

Pour parler de cet homme remarquable et de l’œuvre considérable qu’il a réalisée, nous avions interviewé il y a une dizaine d’années le professeur Moché Bar Asher, qui a présidé l’Académie de la Langue hébraïque entre les années 1993 et 2022. Moché Bar Asher est professeur émérite au Département de langue hébraïque, titulaire de la chaire Haïm Nachman Bialik de l’étude de la langue hébraïque à l’Université Hébraïque de Jérusalem et membre de l’Académie nationale israélienne des sciences. Un entretien passionnant et enrichissant réalisé par Claire Dana-Picard.

A écouter sur le site emosion.co.il