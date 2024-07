Les sirènes ont retenti à plusieurs reprises en Galilée mais aussi au sud dans les localités de la bordure de Gaza.

Deux soldats ont été légèrement blessés par des tirs de roquettes à Kiryat Shmona et un incendie s’est déclenché dans un champ près de Beth Hillel.

A Nahal Oz et à Sdérot, les sirènes ont retenti et des roquettes sont tombées dans des terrains vagues sans faire de blessés. Une roquette a été interceptée au-dessus de Kfar Azza.

Elimination ciblée à Baalbek au Liban, à plus de 100 kilomètres de la frontière avec le Liban.

Meitham Mustafa Altaar, un opérateur clé de l’unité de défense aérienne du Hezbollah a été éliminé. Meitham a dirigé de nombreuses activités de l’unité et a participé à la planification et à l’exécution de nombreux attentats terroristes contre des Israéliens. Meitham a aussi effectué plusieurs voyages en Iran, où il a acquis des connaissances et aidé à renforcer l’arsenal d’armes iraniennes du Hezbollah. Son élimination affaiblit considérablement les capacités de l’unité de défense aérienne du Hezbollah.

Les combats se poursuivent dans la Bande de Gaza

A Rafah, plusieurs entrées de tunnels ont été découvertes. Dans le nord de la Bande de Gaza, à Shuja’iyya, les combats se poursuivent à la surface et sous la terre, les forces israéliennes ont détruit de nombreuses infrastructures terroristes et éliminé des terroristes.