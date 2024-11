Tsahal a attaqué plus de 160 cibles au Liban et dans la Bande de Gaza ce samedi.

Liban

L’aviation israélienne a intensifié ses frappes sur le quartier de Dahieh à Beyrouth. Les avions de chasse ont détruit plusieurs entrepôts d’armes du Hezbollah, un poste de commandement et des installations terroristes.

Tsahal précise que toutes ces cibles étaient situées au coeur de complexes résidentiels civils, prouvant la stratégie du Hezbollah de s’abriter derrière la population civile.

Tsahal donne des consignes d’évacuation des civils avant chacune de ses attaques afin de limiter au maximum les dommages collatéraux.

Raid sur Beyoruth. Vidéo: Porte-parole Tsahal

Les forces israéliennes ont découvert et détruit des entrepôts d’armes, des entrées de tunnels et d’autres installations terroristes. Plusieurs terroristes ont été éliminés lors de combats en face à face et par l’aviation.

L’aviation a attaqué un complexe militaire dans lequel se trouvaient des lance-roquettes et d’où ont été tirées plusieurs roquettes sur la Galilée occidentale lors de la semaine dernière.

Tsahal a également attaqué des cibles militaires à Tyr aujourd’hui (samedi).

Bande de Gaza

Les soldats de Tsahal poursuivent leur action à Jabaliya et Beit Lahia au nord et à Rafah au sud. Ils ont éliminé plusieurs terroristes et détruit des installations terroristes. De nombreuses armes et des explosifs ont été saisis.

Roquettes sur le nord et le sud d’Israël

Parallèlement aux attaques de Tsahal au Liban, au moins 65 roquettes ont été tirées sur le nord d’Israël aujourd’hui. Les sirènes ont retenti à plusieurs reprises en Galilée, à Akko, Nahariya, Haïfa et dans les Krayot.

Une étable a été touchée près de Tamra, des vaches ont été tuées.

Quatre drones ont également été lancés depuis le Liban et interceptés par Tsahal. L’un d’eux est tombé sur un immeuble à Nahariya. Aucun blessé n’est à déplorer.

Par ailleurs, les sirènes ont retenti tôt ce matin à Eilat, en raison d’un drone ennemi qui a été intercepté avant de pénétrer dans l’espace aérien israélien.

Les sirènes ont également retenti dans des localités de la bordure de Gaza – Sdérot, Nir Am, Mefalsim, en raison de roquettes tirées depuis le nord de la Bande de Gaza.