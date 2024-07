Syrie

Le centre syrien de suivi des droits de l’homme, organisation de l’opposition au régime d’Assad qui siège à Londres, a rapporté que des explosions ont été entendues cette nuit (lundi à mardi) dans la ville de Banias en Syrie. Des navires iraniens arrivent régulièrement dans le port de cette ville et d’après la télévision saoudienne, un système de défense aérienne des milices pro-iraniennes a été attaqué. Par ailleurs, la télévision saoudienne rapporte également une attaque israélienne à Lattakia en Syrie.

Judée-Samarie

Les forces israéliennes sont intervenues cette nuit à Naplouse, Jénine et Toulkarem, dans le cadre d’opérations anti-terroristes. Des émeutes ont éclaté, trois Palestiniens ont été blessés. Le but des opérations de Tsahal est d’empêcher la pose par les terroristes de bombes sous les axes routiers de ces villes dans le but de tendre des guet-apens aux forces israéliennes.

Liban

Plusieurs départs de feux ont été constatés au Sud Liban cette nuit après des attaques de l’aviation israélienne. Par ailleurs, des tirs d’artillerie ont également été effectués cette nuit contre des cibles terroristes au Sud Liban.

Gaza

Des avions de chasse israéliens ont attaqué des terroristes du Hamas et du Jihad islamique alors qu’ils mettaient en oeuvre des actions terroristes depuis une école à Nuseirat au centre de la Bande de Gaza. ”L’attaque a été réalisée au moyen d’armes précises afin de limiter les dommages collatéraux”, a indiqué le porte-parole de Tsahal.

Par ailleurs, d’après des sources palestiniennes, Tsahal a mené cette nuit une attaque importante dans la ville de Gaza près de l’hôpital Shifa.

Interception d’une cible aérienne suspecte

Tsahal a annoncé avoir intercepté cette nuit (lundi à mardi) une cible aérienne suspecte en provenance de l’est et qui se dirigeait vers le sud du pays. Elle n’a pas pénétré l’espace aérien israélien et les sirènes n’ont pas été déclenchées.