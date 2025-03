Le Hamas évoque « des progrès » vers la phase II, Israël dément

Une semaine après la fin de la première phase de l’accord sur les otages, l’incertitude demeure sur la suite des négociations, avec des informations contradictoires en provenance d’Israël et du Hamas. Un porte-parole de l’organisation terroriste a affirmé ce samedi observer des « indications positives » concernant la seconde phase des négociations, tandis qu’Israël dément catégoriquement tout progrès.

Abdel Latif al-Qanoa, porte-parole du Hamas, a déclaré que « les médiateurs égyptiens et qataris poursuivent leurs efforts » et que l’organisation est prête à entamer des pourparlers qui « répondront aux demandes de notre peuple », appelant également à « fournir de l’aide à Gaza et lever le siège ».

Publication par le Hamas d’une vidéo de l’otage Matan Engrest

Ces déclarations surviennent au lendemain de la diffusion d’une vidéo montrant le soldat israélien Matan Angrest, captif depuis le 7 octobre. La vidéo révèle un état physique préoccupant du soldat de 21 ans après 518 jours de captivité : « Sa main droite ne fonctionne pas, ses yeux et sa bouche sont asymétriques et son nez est cassé », conséquences probables « des interrogatoires et des tortures », selon sa famille. Cette publication s’inscrit dans le contexte de terreur psychologique visant à faire pression sur Israël pour qu’il accepte les conditions du Hamas. « Nous, otages, perdons espoir. Nous ne voyons pas le bout de ce cauchemar », dit Matan dans la vidéo.

La semaine dernière, les parents du jeune homme avaient publié des captures d’écran provenant d’une vidéo précédente de Matan, dans laquelle il apparaissait avec les yeux blessés.

Frappes israéliennes au Liban

Les forces israéliennes ont frappé vendredi soir des sites militaires du Hezbollah dans le sud du Liban, qui abritaient des armes et des lance-roquettes. Il s’agissait de l’opération la plus importante menée par Tsahal depuis l’entrée en vigueur du cessez le feu. « La présence d’armes et de lanceurs sur ces sites constitue une menace pour l’État d’Israël une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban », a souligné l’armée.