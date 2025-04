L’armée israélienne et l’armée américaine ont intercepté ce dimanche un missile balistique lancé depuis le Yémen avant qu’il ne pénètre sur le territoire israélien. Des alarmes ont été déclenchées dans la région de Jérusalem, dans la Shephelah au centre et dans la région de Dan plus au nord.

Samedi, trois roquettes ont été tirées depuis Gaza vers les localités israéliennes frontalières, dont une à 21h11, alors que les Israéliens étaient réunis pour le seder. Certains projectiles sont tombés dans des zones ouvertes, tandis que d’autres ont été interceptés avec succès par les systèmes de défense aérienne de Tsahal.

Ce dimanche, des alertes rouges ont été déclenchées dans la région de Re’im frontalière de Gaza suite à un autre tir de roquette, également intercepté.

Tout au long du week end, l’armée israélienne a poursuivi ses opérations dans la bande de Gaza, ciblant notamment un complexe de commandement et de contrôle du Hamas à l’intérieur de l’hôpital Al-Ahli dans le nord du territoire. Le complexe était utilisé par les terroristes pour planifier et exécuter des attaques contre les forces de Tsahal et les citoyens israéliens.

L’arméea annoncé samedi avoir réussi à prendre le contrôle de l’axe Morag, qui sépare Rafah de Khan Younès. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a clairement indiqué que cette zone serait incluse dans la zone tampon qui resterait sous contrôle israélien.

Dans le même temps, les forces de Tsahal s’efforcent d’établir un contrôle opérationnel dans la zone au sud de la bande de Gaza. Les soldats ont éliminé des dizaines de terroristes, localisé et détruit des tunnels ainsi que des postes d’observation utilisés par les terroristes afin d’attaquer les forces de Tsahal.