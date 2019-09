La commission centrale électorale a publié mercredi les résultats définitifs et officiels des dernières élections. Ils présentent un léger changement car le Likoud obtient un 32e siège aux dépens de Yahadout Hatorah, qui descend à 7. Si cela ne change rien dans l’équilibre des blocs, ce 32e siège met presque à égalité le Likoud et Bleu-Blanc et renforce l’autorité de Binyamin Netanyahou.

Ce scénario ne fait pas l’affaire du député orthodoxe Itshak Pindrus, n°8 de Yahadout Hatorah qui pour la seconde fois se voit retirer son siège de député. Par contre, c’est une femme du Likoud qui se voit confirmée à la Knesset: Ketty Shétrit. La députée déjà élue en avril pensait avoir perdu son siège, étant placée 32e sur la liste du Likoud. Elle avoue avoir vécu des derniers jours extrêmement stressants dans l’attente de voir si elle restera finalement à la Knesset ou pas.

Ketty Shetrit a occupé plusieurs postes importants dans des ministères.

Photo Facebook