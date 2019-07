Les bureaux de vote ont fermé à 22h pour les primaires du Parti travailliste pour la désignation du successeur d’Avi Gabbaï à la tête de la formation.

Le taux de participation à été beaucoup plus bas que lors des dernières primaires, avec moins de 44% par comparaison à 59% la fous précédente.

Les résultats pratiquements définitifs sont sans appel et éviteront un second tour: c’est Amir Peretz qui l’emporte avec près de 47% des voix et devient pour la seconde fois de sa carrière président du Parti travailliste.

Ses deux adversaires, Stav Shafir et Itzik Schmuli sont loin derrière avec respectivement 26,9% et 26,3%.

Après l’annonce des résultats, Amir Peretz à déclaré être prêt à des alliances pour former un bloc mais sans toutefois en prendre la tête.

Photo Flash 90