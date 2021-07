Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, proche du Hezbollah, le gouvernement israélien a définitivement abandonné son exigence de conditionner toute restauration de Gaza à la restitution des dépouilles des deux soldats disparus et la libération des deux otages détenus par le Hamas. En vertu d’un accord qui se dessine, Israël libérera dans une première étape des femmes terroristes en échange d’informations sur les disparus et les otages ce qui, selon le journal « permettra à Israël à redescendre de l’échelle sur laquelle il est monté » . Le journal rajoute cette triste constatation : « Plus le jours passe, plus Israël rabaisse le plafond de ses exigences, preuve que les menaces d’un nouvel embrasement (de la part du Hamas) font leur travail ».

Photo Familles