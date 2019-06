Situé dans le fameux Shouk Mahané Yehouda, à Jérusalem, le restaurant Yehoudit a fait peau neuve. Récemment rénové niveau décor et menu, il propose une carte de viandes et de salades époustouflantes ainsi que de délicieux desserts.

Nous vous emmenons à la découverte de ce lieu de la gastronomie.

Yehoudit aux fourneaux depuis 32 ans

Si le restaurant porte le nom de Yehoudit, c’est précisément parce que c’est Yehoudit, en personne, qui vous prépare tous les plats. Cela fait plus de 30 ans que c’est son métier. Aujourd’hui elle cuisine toujours avec autant de précision et d’amour et le résultant est au-delà des attentes. Les salades sont fraiches, les viandes (cacherout rabbanout Yeroushalayim, bassar halak) sont cuites à la perfection, les plats classiques et originaux ravissent tous les palais. »Nous avons encore amélioré notre carte », nous précise Mor Yehezkel, le fils de Yehoudit, »Nous proposons des entrecôtes, des onglets de bœuf mais aussi du Kadé, chausson kurde fourré à l’origine de fromage, que nous avons réinventé dans sa version carnée ». Le vendredi, on peut aussi aller chercher, à emporter, des plats typiques de Shabbat comme des halot, des kibbeh.

Ce qui se remarque immédiatement lorsque l’on s’attable chez Yehoudit, c’est la fraîcheur des produits: »tout est du jour même », insiste Mor, »ce sont des produits du Shouk ». Le pain servi est aussi fait sur place, sur un »taboon », four en céramique: »Nous posons sur les tables des pitot irakiennes, sorties du four ».

Et ne pensez pas que cette qualité se limite à la viande. La carte des desserts est aussi alléchante: crème brûlée, malabi, gâteau au chocolat avec glace à la vanille, baklawa, on en a l’eau à la bouche.

Abondance et nourriture saine: les mots d’ordre

Pour Mor Yehezkel, le restaurant Yehoudit symbolise Jérusalem, parce qu’il réunit l’abondance et le bien-être. »Nous servons nos clients avec abondance et dans une ambiance conviviale. Notre nourriture est saine, nous sommes très exigeants sur la qualité de ce que nous proposons ». Pour lui, Yehoudit, c’est un restaurant dans la tradition des grillades que l’on trouve à Jérusalem, mais dans une version moderne et développée. L’authenticité de la cuisine de Yehoudit depuis 30 ans, dans un décor contemporain et une atmosphère chaleureuse: allez-y en couple ou en famille ou pensez à y organiser vos événements (jusqu’à 40 personnes), vous en repartirez avec un goût de revenez-y…

Restaurant Yehoudit

Rehov Haarmonim 5, Jérusalem

Tél: 02-6254036