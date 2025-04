Israël et l’Azerbaïdjan ont célébré les 33 ans de leurs relations bilatérales. L’Azerbaïdjan, pays musulman et frontalier de l’Iran, entretient des relations dans plusieurs domaines avec l’Etat hébreu, qui vont en se renforçant.

Des avancées notables dans les domaines de l’agriculture, des transports et des technologies innovantes ont été effectuées ces dernières années.

Ce lundi, le ministre azerbaïdjanais des Transports, Rashad Nabiyev, a effectué une visite officielle en Israël. Au cours de cette visite, des technologies israéliennes de pointe, notamment dans le domaine du transport aérien, lui ont été présentées. L’accent a été mis sur les innovations dans les drones et les systèmes aériens sans pilote, un secteur dans lequel Israël est considéré comme un leader mondial.

L’Azerbaïdjan, pays musulman limitrophe de l’Iran, est aujourd’hui l’un des partenaires stratégiques les plus importants d’Israël au Moyen-Orient. Outre l’approvisionnement énergétique – l’Azerbaïdjan fournissant environ 35 % du pétrole israélien – la coopération bilatérale s’étend à l’agriculture, aux technologies et à la sécurité.

Dernière évolution en date : Israël a entamé l’exportation de produits agricoles frais vers l’Azerbaïdjan. Les premiers envois comprennent des mangues, des avocats et des poivrons, concrétisant les accords récemment signés entre les deux pays. Il s’agit d’une étape historique : ce sont les premières exportations agricoles israéliennes vers un pays musulman depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992.

Cet accord a été conclu après des négociations avec les autorités sanitaires azerbaïdjanaises, garantissant des normes strictes de qualité. Pour les agriculteurs israéliens, notamment dans les régions affectées par les tensions telles que la bordure de Gaza, la Galilée et la Vallée du Jourdain, cette ouverture représente une opportunité économique majeure.

La ministre israélienne des Transports et de la Sécurité routière, Miri Regev, a salué cette dynamique: »L’Azerbaïdjan est un partenaire stratégique essentiel d’Israël depuis plus de trois décennies. Le renforcement de notre coopération permettra de développer des projets clés en cybersécurité, transport intelligent et technologies de drones ».

Moshe Ben Zaken, directeur général du ministère des Transports, a également souligné l’impact économique de ce partenariat: »Les nouveaux accords ouvriront de nombreuses perspectives pour Israël, tant sur le plan agricole que technologique. Cette coopération renforcera significativement notre économie ».

Alors que la géopolitique régionale évolue rapidement, Israël et l’Azerbaïdjan semblent déterminés à approfondir leur alliance, bâtie sur la confiance, la complémentarité et des intérêts communs stratégiques.