Cette nuit (vendredi à samedi), l’Assemblée générale de l’ONU a voté à 87 voix pour, 26 contre et 53 abstentions, la résolution demandée par les Palestiniens, demandant de porter devant la Cour de Justice Internationale le statut des territories de Judée-Samarie.

La résolution dispose que le Tribunal International de la Haye doit être saisi afin de définir »l’occupation continue d’Israël » comme définitive et non provisoire. Les Palestiniens demandaient de revenir sur la définition adoptée par l’ONU dans la résolution 242 au lendemain de la Guerre des Six Jours, dans laquelle la présence d’Israël dans les territoires dits »occupés » devait prendre fin dans le cadre de négociations: des territoires en échange de la paix. Les Palestiniens estiment que la situation sur le terrain équivaut à une annexion et demande au Tribunal international de statuer de l’attitude à adopter vis-à-vis d’Israël en terme de sanctions, boycott et mesures opérationnelles.

Lors du premier vote, début novembre, l’Ukraine avait voté en faveur de cette résolution. Cette fois après une conversation entre Binyamin Netanyahou et Volodymyr Zelensky, l’ambassadeur d’Ukraine s’est absenté de la séance et n’a donc pas voté.

En revanche, le vote de six pays européens en faveur de la résolution a déçu à Jérusalem. Il s’agit de la Pologne, le Portugal, Malte, l’Irlande, la Slovénie et la Belgique. Ont voté pour, sans suprise, les pays arabes y compris ceux avec lesquels Israël a signé des accords de normalisation.

La France s’est abstenue.

L’Allemagne, l’Italie, les Etats-Unis ou encore la République Tchèque et la Roumanie font partie des pays qui ont voté contre.

Si l’on additionne les voix contre, les abstentions et les absents, la majorité des pays de l’Assemblée générale – 106 – n’a donc pas soutenu la résolution, ce qui peut être considéré comme une sorte de succès pour la diplomatie israélienne. Notons aussi que la plupart des pays africains se sont aussi abstenus ou ont voté contre.

Le bureau d’Abou Mazen a publié un communiqué suite à ce vote: »Ce vote témoigne du soutien dans le monde entier en faveur de notre peuple et de ses droits historiques irréfutables. Le Président Mahmoud Abbas remercie tous les pays qui se sont tenus aux côtés du peuple palestinien et toutes les parties qui ont agi pour obtenir cette décision ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à ce vote: »Tout comme c’est le cas avec les centaines de résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies contre Israël au fil des ans, Israël ne sera pas lié par la résolution honteuse votée aujourd’hui.

Le peuple juif n’occupe pas sa terre et n’occupe pas sa capitale éternelle Jérusalem. Aucune résolution de l’ONU ne peut déformer cette vérité historique.

Ces derniers jours, j’ai parlé avec des dirigeants à travers le monde qui ont changé leurs votes en conséquence.

Avec le président Itshak Herzog, l’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU Gilad Erdan et le personnel du ministère des Affaires étrangères, nous avons obtenu un résultat important. Dans la résolution de l’ONU adoptée en novembre, les Palestiniens avaient une majorité absolue d’États membres de l’ONU qui soutenaient leur initiative. Ceux qui ne l’ont pas soutenu – qui s’y sont opposés, se sont abstenus ou étaient absents – étaient minoritaires. Cette fois, après notre intervention, 11 pays ont changé leur façon de voter et en conséquence il y a eu un revirement : les pays qui ont soutenu l’initiative palestinienne étaient une minorité de membres de l’ONU et ceux qui n’ont pas soutenu les Palestiniens étaient une majorité d’États membres de l’ONU.

Je tiens à remercier le président Itshak Herzog, l’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU et le personnel du ministère des Affaires étrangères pour leur coopération dans la réalisation de cette importante réalisation. Nous continuerons à nous battre pour la vérité. »

Guilad Erdan, l’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies a déclaré: »Cette décision honteuse était attendue. Elle est une honte pour l’ONU et pour tous les pays qui l’ont soutenue. Aucun corps international ne peut décider qu’Israël occupe sa propre terre et que notre présence à Jérusalem ou en Judée-Samarie n’est pas légale. Le tribunal qui a reçu son mandat d’une institution à la morale déformée, n’a aucune légitimité. Les Palestiniens ont refusé toute initiative de paix, ils incitent quotidiennement à la haine et au meurtre et soutiennent le terrorisme et à l’ONU on les aide à porter atteinte à Israël ». Il a ajouté: »Le fait d’avoir voter une résolution entièrement consacrée à Israël, justement le jour de Shabbat est encore un exemple de l’absence de morale au sein de l’ONU, en empêchant Israël d’exprimer sa position dans un vote dont le résultat était connu d’avance ».

Par ailleurs, ce soir (samedi), Guilad Erdan a dénoncé dans une interview à la télévision israélienne, l’attitude de Yaïr Lapid pendant tout son mandat – de ministre des Affaires étrangères et de Premier ministre. »Pour être honnête, le bureau du Premier ministre n’était pas vraiment en contact avec moi. J’ai été informé par la presse qu’il avait envoyé des lettres à des chefs d’Etat. C’est lui qui a décidé de cette relation ».

Le bureau de Lapid a refusé de réagir à ces propos.