La rencontre tripartite organisée par le président de l’Etat avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz a été suivie d’un entretien en tête à tête entre les deux hommes. Avant la réunion, Reouven Rivlin a exhorté les deux adversaires de tout faire pour éviter de nouvelles élections, de mettre de côté leur ego et les considérations idéologiques et surtout de cesser les récusations et boycotts.

Après la réunion à trois, le président Rivlin a déclaré: “Ce soir, nous avons avancé de manière significative. L’étape suivante sera maintenant de créer un canal de discussions directes dans la confiance entre les deux parties”. Il a appelé à la formation d’un gouvernement de large union, reflétant le plus possible les divers secteurs de la population du pays.

Dans un communiqué commun, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz ont annoncé qu’ils se reverront mercredi, à la demande du président Rivlin. Leurs négociateurs respectifs se rencontreront déjà mardi.

Parallèlement, après la réunion, le Premier ministre a appelé les chefs des partis de sa coalition pour leur confirmer qu’il restait engagé envers eux et qu’il avait précisé au président de l’Etat et à Benny Gantz qu’il parlait au nom du bloc de 55 députés.

Photo Haïm Zach / GPO