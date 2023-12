A moins d’un changement de dernière minute, la compagnie aérienne allemande Lufthansa, qui est l’une des plus importantes d’Europe, devrait reprendre ses vols vers Israël début janvier 2024.

Avant le massacre barbare perpétré par le Hamas le 7 octobre dernier, on comptait près de 500 vols quotidiens de diverses provenances et vers de nombreuses destinations à l’aéroport Ben Gourion. Depuis le début de la guerre, un grand nombre de compagnies ont interrompu leurs vols et l’on n’en compte à présent qu’une centaine par jour. Il s’agit d’une réduction de 80 %.

Selon les prévisions, le trafic aérien devrait reprendre progressivement ces prochains mois. La compagnie US American Airlines a fait savoir qu’elle envisageait de reprendre ses vols vers Israël d’ici la mi-février 2024 mais il ne s’agit pas encore d’une décision officielle. On prévoirait donc, d’ici l’été prochain, le retour de la plupart des compagnies qui assuraient des vols réguliers en Israël.