Aujourd’hui, l’ancien directeur du ministère des télécommunications, le témoin protégé Shlomo Filber est revenu à la barre dans le cadre des contre-interrogatoires effectués par les avocats de la défense.

Shlomo Filber était le directeur du ministère des télécommunications au moment où a eu lieu la fusion entre Yes et Bezeq qui est au coeur du dossier 4000.

Lors de l’interrogatoire aujourd’hui, Shlomo Filber a déclaré que s’il devait prendre de telles décisions aujourd’hui, il reprendrait exactement les mêmes et que d’après lui, c’est le processus qui était problématique. Il a rappelé que la position du ministère sur la question de la fusion entre Yes et Bezeq était déjà favorable avant son arrivée au poste de directeur. Filber a, par ailleurs, assuré que Bezeq n’avait pas obtenu toutes les conditions qu’il réclamait.

Il a également reconnu avoir agi contrairement aux règles en entretenant des discussions sur un canal confidentiel avec les dirigeants de Bezeq.

Rappelons que lors des interrogatoires de l’accusation, le procureur Yehoudit Tirosh avait menacé de retirer à Filber son statut de témoin protégé, arguant du fait qu’il ajoutait à la barre des éléments qu’il n’avait pas tenu devant les enquêteurs. Finalement, c’est toujours en sa qualité de témoin protégé que Filber a parlé aujourd’hui.