Demain (lundi), le Premier ministre, Yaïr Lapid présidera la première réunion du conseil d’association Union européenne-Israël, depuis 10 ans.

Ce forum est la structure la plus importante des relations entre Israël et l’UE et couvre l’ensemble des liens entre eux, y compris dans les domaines de la science, de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.

Au cours de la conférence, les dirigeants passeront en revue les relations Israël-UE et discuteront de la coopération et du développement ultérieur des relations.

Le ministre du renseignement, Elazar Stern, représentera le gouvernement israélien à Bruxelles et dirigera la délégation israélienne dans les discussions diplomatiques lors de la réunion. Du côté européen, le haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères sera présent en compagnie de ministres des affaires étrangères de plusieurs pays membres.

Les accords d’association avec Israël avaient été suspendus par Israël en 2013 en raison des tensions politiques avec l’UE et depuis, les tentatives pour les reprendre avaient échoué.

Lorsqu’il a pris ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, l’année dernière, le Premier ministre actuel, Yaïr Lapid a développé sa politique de rapprochement avec les puissances européennes. Il avait fixé comme objectif la reprise des accords d’association avec l’UE.

Le 17 juillet dernier, les 27 Etats membres de l’Union européenne réunis à Bruxelles, ont voté à l’unanimité pour réactiver ces accords.

Ce vote unanime des 27 rejoint une série de décisions qui actent d’un rapprochement entre l’UE et Israël pendant l’année qui vient de s’écouler. Ainsi, au mois de juin, on apprenait que le gouvernement israélien avait donné son accord pour la participation d’Israël au projet Creative Europe, un fonds culturel et médiatique européen mais qui ne soutiendra aucun projet créé par des Israéliens au-delà de la ligne verte, dans le Golan ou à Jérusalem Est. Sous la pression des partis de droite et de la ministre Ayelet Shaked cette coopération a été abandonnée par Israël.

Israël participe également au projet Horizon Europe qui permet aux innovations israéliennes de profiter de bourses européennes.