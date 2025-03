La reprise des combats à Gaza fait craindre le pire aux familles des otages concernant le sort de leurs proches. Plusieurs manifestations spontanées se déroulent à Tel Aviv et à Jérusalem, devant la Knesset, pour appeler à l’arrêt des bombardements et à un redoublement dans les discussions avec le Hamas et les médiateurs, afin de de dégager un compromis sur la libération de captifs en échange d’un cessez-le-feu.

Les familles des otages n’ont pas de mots assez forts ce mardi pour exprimer leur indignation, affirmant que le retour à la guerre revenait à les condamner. « La pression militaire tue les otages encore vivants », a déclaré Merav Svirsky, sœur d’Itai Svirsky tué en captivité, dénonçant une « politique criminelle » qui privilégie « une guerre sans fin plutôt que le sauvetage des otages ».

Carmit Palti-Katzir, dont le frère Elad a également été tué en captivité, a mis en garde contre le risque de voir « d’autres Ron Arad » et a exhorté à « retourner immédiatement à la table des négociations ».

Pour Merav Mor Raviv, nièce d’Avraham Munder, le gouvernement israélien porte une part de responsabilité dans la mort de son oncle, ayant « préféré les bombardements aux négociations ». « Arrêtez la guerre, ramenez tout le monde à la maison », a supplié Noam Perry, fille de Chaim Perry, s’adressant également au président américain Trump pour qu’il intervienne.

Le quartier général des familles a exigé une réunion urgente avec le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef de l’équipe de négociation pour obtenir des garanties sur la sécurité des otages face à la reprise des opérations militaires.

Les ex-otages eux-mêmes ont fait part de leur grande inquiétude, désapprouvant sans équivoque la reprise des combats. Emily Damari s’est dite « dévastée », tandis que Yarden Bibas a déclare : « La décision d’Israël de reprendre les combats me ramène à Gaza, aux moments où j’entendais le bruit des explosions autour de moi et où je craignais pour ma vie, appréhendant l’effondrement du tunnel dans lequel j’étais retenu. Ma femme et mes enfants ont été enlevés vivants et assassinés en captivité. La pression militaire met en danger les personnes enlevées, seul un accord les ramènera chez elles. » Sasha Trupanov et d’autrezs anciens otages devraient prendre parole dans la soirée sur la place des otages.

Le président Isaac Herzog « a appelé les membres du gouvernement à « parler aux familles des personnes enlevées, les écouter, les serrer dans leurs bras, alors qu’elles traversent actuellement un enfer indescriptible. ». Il a ajouté : « C’est le moment de faire preuve de responsabilité, de sensibilité et d’unité, et de ne placer sous nos yeux que les questions véritablement importantes. De retirer toutes les questions controversées de l’ordre du jour et de rechercher des accords afin de ramener tout le monde à la maison et de vaincre le Hamas. »