La France a condamné les frappes israéliennes sur la bande de Gaza et appelé à un « arrêt immédiat » des hostilités qui compromettent, selon elle, les efforts de libération des otages et « menacent la vie des populations civiles de Gaza ». « Toutes les parties doivent revenir au respect du cessez-le-feu dans son intégralité et s’engager dans des négociations de bonne foi afin de le pérenniser », indique le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, déplorant « les très nombreuses victimes » et exhortant les autorités israéliennes « à assurer la protection permanente de tous les civils ».

La Grande-Bretagne appelle à « rétablir » le cessez-le-feu « dès que possible ». L’Espagne « exige la reprise du cessez-le-feu comme seule façon d’obtenir la libération de tous les otages et d’améliorer la situation humanitaire ». Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a qualifié mardi d' »inacceptable » les frappes israéliennes sur le territoire palestinien de Gaza: « Atroce. Triste. Inacceptable », a réagi le chef du gouvernement espagnol sur X. L’Allemagne a exprimé « sa grande inquiétude » après la fin de la trêve liée aux frappes israéliennes sur Gaza la nuit dernière. « Les images de tentes en feu dans les camps de réfugiés sont bouleversantes. Les enfants qui fuient, les personnes déplacées à l’intérieur du pays ne doivent jamais être un moyen de pression pour les négociations », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, lors d’une conférence de presse à Berlin. Pour l’Italie, les frappes sur la bande de Gaza « mettent en péril les objectifs sur lesquels nous travaillons tous, à savoir la libération de tous les otages, une fin permanente des hostilités et le rétablissement d’une pleine aide humanitaire dans la bande » de Gaza, a estimé ce jeudi la Première ministre italienne Giorgia Meloni, lors d’une intervention au Sénat à Rome. La Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, Kaja Kallas, a regretté »l’effondrement de la trêve à Gaza et la mort de civils dont des enfants ». Elle a déclaré: »Israël doit cesser son action militaire et renouveler la livraison d’aide humanitaire ainsi que la fourniture de l’électricité dans la Bande de Gaza ». La Russie a aussi condamné l’action militaire initiée par Israël. « L’aggravation de la situation, le retour à une spirale de tensions, c’est cela qui suscite notre préoccupation », a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Au Proche-Orient, la condamnation d’Israël est unanime. Le Qatar affirme que les frappes israéliennes des dernières heures sur Gaza pourraient « enflammer la région ». De son côté, l’Arabie saoudite »dénonce et condamne avec la plus grande fermeté la reprise de l’agression des forces d’occupation israéliennes (…) et leurs frappes sur des zones peuplées par des civils non armés ». La Jordanie a déclaré: « Nous suivons depuis hier (lundi) soir les bombardements israéliens agressifs et barbares sur la bande de Gaza », a déclaré le porte-parole du gouvernement jordanien, Mohammad Momani, dénonçant une « agression contre l’humanité » et soulignant la nécessité de « mettre fin à cette agression ». L’Égypte a condamné « fermement » les frappes israéliennes dans la nuit sur la bande de Gaza, les qualifiant de « violation flagrante » du cessez-le feu, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette attaque constitue « une escalade dangereuse qui menace d’engendrer des conséquences graves sur la stabilité de la région ». L’Iran estime que « Ces attaques sont la continuation d’un génocide et du nettoyage ethnique en Palestine occupée » et tient pour responsable également les Etats-Unis. Pour la Turquie, « Le massacre de centaines de Palestiniens lors des attaques israéliennes contre Gaza ce matin démontre que la politique génocidaire du gouvernement Netanyahou est entrée dans une nouvelle phase ». Sans surprise, l’ONU se prononce contre Israël. Antonio Guterres s’est dit « choqué par les frappes israéliennes » à Gaza. Il lance un »appel pressant pour que le cessez-le-feu soit respecté, que l’aide humanitaire sans entrave soit rétablie et que les otages restants soient libérés sans condition ». Volker Türk, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a jugé pertinent de parler de la situation en Judée-Samarie pour condamner l’action israélienne et a exigé l’arrêt « immédiat et totale de la colonisation en Cisjordanie occupée ». Il a ajouté: »Le transfert par Israël de parties de sa propre population civile dans le territoire qu’il occupe constitue un crime de guerre ».