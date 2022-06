La ministre de l’Alya et de l’Intégration a lancé l’opération ‘Tsur Israël’ qui doit permettre de faire monter les derniers Juifs qui se trouvent encore en Ethiopie. Cette alya avait été stoppée pendant un an en raison notamment de la guerre civile en Ethiopie et d’obstacles posés par l’Etat d’Israël concernant la judéité de ces olim.

La ministre Pnina Tamano Shata s’est rendue en Ethiopie pour visiter les camps où attendent les Juifs qui s’apprêtent à monter en Israël. Elle doit revenir cet après-midi (mercredi) en Israël avec 181 olim hadashim.

L’opération ‘Tsur Israël’ concerne 3000 Juifs éthiopiens qui possèdent de la famille au premier degré en Israël. La ministre s’est engagée à agir au plus vite pour aider les Juifs restants à faire leur alya.

Interrogée sur Ynet sur la différence de traitement entre les candidats à l’alya d’Ukraine et ceux d’Ethiopie, la ministre a indiqué y voir du racisme: »Tout le monde est cher à mes yeux, peu importe leur origine. J’ai fait monté les Bné Menashé qui n’avaient pas pu venir pendant cinq auns. A côté de cela, la vérité doit être dite, il est inconcevable que les Juifs qui restent en Ethiopie souffrent autant, supplient et doivent passer par l’enfer pour monter en Israël. Les Juifs d’Ethiopie, y compris quand je suis moi-même montée, se sont battus. Personne ne nous a déroulé le tapis rouge et nous a dit »venez à la maison ». Les Juifs d’Ethiopie, de toutes les générations, de toutes les vagues d’alya ont dû se battre, cela doit cesser. Nous devons nous demander pourquoi nous infligeons autant de douleur et de difficultés à cette communauté. Je suis aujourd’hui ministre et je ne laisserai pas cette lutte orpheline, je ferai en sorte qu’ils rentrent à la maison ».