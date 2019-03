La nuit de jeudi à vendredi a été très intensive sur le plan militaire après les tirs de missiles de jeudi soir sur Tel Aviv. Les attaques de représailles de Tsahal et les tirs de roquettes se sont alternés durant la nuit.

Vendredi matin, le porte-parole de Tsahal a publié un communiqué indiquant que plus de cent objectifs du Hamas avaient été visés et détruits par les avions, hélicoptères et drones. Certaines cibles se trouvaient en plein centre de la ville de Gaza, à l’exemple du commandement du Hamas pour la Judée-Samarie. Cette structure était responsable de l’organisation de la coordination des activités terroristes du Hamas en Judée-Samarie.

Autres objectifs visés: des fabriques de roquettes et de missiles, dont certains souterrains, des camps d’entraînement, des entrepôts et des fortins.

Le porte-parole de Tsahal a également révélé que c’est le Hamas qui était bel et bien à l’origine des tirs de missiles sur Tel Aviv, malgré les dénégations de l’organisation terroriste.

Parallèlement, durant une partie de la nuit, les sirènes d’alerte ont retenti dans les localités du Neguev occidental.

Photo by Abed Rahim Khatib/Flash90