Des avions et et des hélicoptères de Tsahal ont visé et détruit des postes d’observation du Hezbollah dans la nuit de mardi à mercredi, près de la frontières israélo-libanaise. Il s’est agi d’une riposte aux tirs effectués mardi soir en direction de soldats israéliens depuis le Liban. Il n’y a pas eu de blessés parmi nos forces. Le porte-parole de Tsahal a averti que le gouvernement libanais sera tenu pour responsable pour tout ce qui se déroule depuis son territoire. « Toute violation de la souveraineté israélienne sera considérée comme un acte grave et fera l’objet d’une réaction ferme », indique également le communiqué.

Photo Ofer Zidon / Flash 90