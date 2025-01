Agam, Liri, Naama, Karina et Daniela sont désormais libres toutes les cinq. Il ne reste plus de soldates otages à Gaza depuis ce matin (jeudi) et la libération d’Agam Berger.

En ce jour si particulier, les proches de la capitaine Shir Eilat, z’l, ont une pensée émue pour elle. Shir était la commandante des guetteuses de la base de Nahal Oz. Elle est tombée au combat le 7 octobre.

Sa mère a écrit après la libération de la dernière des soldates de Shir, z’l: »Nous attendions ce moment depuis octobre 2023, une sorte de boucle qui se ferme, une once de lumière avec la libération des soldates de Shir. Enfin, nous pouvons dire: repose en paix ».

Sa soeur, Nir, a publié sur son compte Instagram: »C’est fini mon ange. Repose en paix. Les soldates sont rentrées au pays ».

Avishag, une amie de Shiri, a écrit: »Maintenant, après un an et trois mois, nous pouvons enfin te dire: repose en paix, ma chérie. Tu as rempli ton rôle jusqu’au dernier moment. Toutes tes soldates sont à la maison ».