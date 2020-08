Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a accepté la proposition du parti Derekh Erets (Yoaz Hendel et Tsvi Hauser) de faire voter en processus rapide une loi de report du vote du budget, en espérant qu’un compromis sera trouvé d’ici là avec Bleu-Blanc. Au parti Derekh Erets on espère que ce délai permettra aussi au Likoud et à Bleu-Blanc d’aplanir d’autres points de désaccords politiques afin de d’éloigner la perspective de nouvelles élections.

Le parti Bleu-Blanc a félicité le Likoud et le Premier ministre pour cette décision « qui va dans le sens de la stabilité politique ».

Ce nouveau délai par rapport à celui initialement prévu – le 24 août – ne signifie pas pour autant que le problème sera facilement résolu, Benny Gantz ayant assuré qu’il ne bougera pas d’un pouce dans son exigences d’un budget biennal.

