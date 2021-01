Chaque jour amène son lot de nouvelles annonces sur le retour en arrière opéré par l’Administration Biden dans sa politique au Moyen-Orient. L’ambassadeur par intérim des Etats-Unis à l’Onu, Robert J. Mills a annoncé mercredi la réouverture des bureaux de l’organisation terroriste Olp à Washington, qui avaient été fermés par l’Administration Trump.

Par ailleurs et dans le même ordre d’idée, le Département d’Etat américain a annoncé qu’il va « reconsidérer de manière approfondie » la politique de sanctions appliquée par l’Administration Trump envers la Cour pénale internationale de la Haye et certains de ses hauts responsables, ceci malgré « les divergences de vue quant à l’attitude de la CPI concernant le conflit israélo-palestinien et la présence des troupes américaines en Afghanistan ». Dans son communiqué, le Département d’Etat rajoute : « Les Etats-Unis partagent les objectifs de la CPI pour le combat contre les graves crimes de guerre et les crimes contre l’humanité mais en même temps, notre position est que le domaine de compétence de la cour ne s’étend qu’aux pays qui en font partie ou en cas de saisie par le conseil de sécurité de l’Onu ».

Photo Illustration