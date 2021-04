A quelques mois de la fin de son mandat, le président de l’Etat Reouven Rivlin se montre de moins en moins étatique et exprime verbalement ou de manière comportementale ses opinions personnelles envers le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Après son refus de remettre personnellement au Premier ministre le document officiel qui lui confie la charge de former un gouvernement, Reouven Rivlin a quitté l’enceinte de la Knesset dès la fin de la cérémonie de prestation de serment, sans se prêter à la traditionnelle photo collective en présence du premier ministre, du président de la Knesset et de tous les députés. De même, il n’a pas assisté à la réunion traditionnelle avec les responsables des trois pouvoirs : Binyamin Netanyahou pour l’exécutif, Yariv Levin pour le législatif et la juge Esther Hayut pour le système judiciaire.

Le mandat de Reouven Rivlin aura été marqué par de très nombreuses déclarations et attitudes controversées qui ne sont pas à l’honneur d’une personnalité censée être au-dessus des querelles et des luttes partisanes.

Photo Flash 90