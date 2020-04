Le président de l’Etat d’Israël a lancé jeudi un avertissement à l’Iran. Reouven Rivlin recevait dans sa résidence le coordinateur de l’ONU pour le processus de paix au Proche-Orient Nikolaï Mladenov et l’ambassadeur de Grande-Bretagne en Israël Neil Wigan. Il a notamment évoqué avec eux la question iranienne et a souligné qu’à l’heure où l’Iran reçoit de l’aide humanitaire (notamment de la France…) en raison de la situation, ce pays poursuit sa politique terroriste et hégémonique au Liban et en Syrie et poursuit son programme nucléaire. Le président israélien a prévenu devant ses invités: « Israël ne permettra pas à cette situation de se poursuivre, même dans le contexte actuel ». Reouven Rivlin faisait aussi allusion à l’attaque aérienne qui a eu lieu près de Homs en Syrie dans la nuit de mardi à mercredi.

Photo Olivier Fitoussi / Flash90