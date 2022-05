Dimanche, les députés reprendront le chemin des bancs de la Knesset. Après les vacances parlementaires, la session d’été va donc s’ouvrir avec une particularité: la coalition n’a plus de majorité. Depuis le départ d’Idit Silman, elle ne dispose que de 60 voix sur 120.

Les députés de la coalition ont, d’ores et déjà, reçu la consigne de ne s’absenter d’aucun vote et de prévenir 5 jours à l’avance s’ils ont besoin d’être »compensés » par un député de l’opposition en cas d’absence inévitable.

Par ailleurs, Idit Silman occupait deux postes de la plus haute importance: celui de présidente de la coalition et celui de présidente de la commission de la santé. Dès lors se pose la question de savoir qui la remplacera à ces postes et si elle sera remplacée dans les deux fonctions.

Concernant la présidence de la coalition, Silman a un suppléant, Boaz Toporovski (Yesh Atid). Il a été convenu qu’il la remplacerait le temps que la coalition désigne un nouveau président. Ce dernier doit être issu du bloc de Bennett (Yamina ou Tikva Hadasha) selon l’accord de coalition.

Shirly Pinto, députée de Yamina, a demandé à Naftali Bennett de renvoyer Idit Silman de la présidence de la commission de la santé et de la nommer à sa place.

Pour l’heure, il semble que le parti du Premier ministre n’est pas pressé de congédier Silman de ce poste qu’elle affectionne particulièrement, dans l’espoir qu’elle acceptera ainsi de voter avec la coalition pour des votes fondamentaux.

En effet, les dirigeants de la coalition sont face à un véritable casse-tête pour réussir à dégager une majorité pour les votes à la Knesset, d’autant que les quatre députés du parti Ra’am ont bien fait comprendre qu’ils n’étaient pas systématiquement acquis à la cause du gouvernement, comme en témoigne le gel de leur participation, toujours en vigueur à l’heure qu’il est.