Il était annoncé depuis quelques semaines, le renouvellement des relations diplomatiques entre Israël et la Turquie est officiel depuis aujourd’hui.

Après l’échange entre Erdogan et Lapid il y a un mois, les deux pays normalisent leurs relations. Les ambassadeurs vont reprendre leur poste et les consulats rouvrir. Le dernier ambassadeur en poste en Turquie avait été renvoyé du pays en mai 2018 et des images le montrant en train de subir une fouille humiliante à l’aéroport avaient été diffusées.

Le Premier ministre Lapid s’est félicité de cette reprise des relations diplomatiques qu’il a décrit comme »un bien précieux pour la stabilité régionale et une annonce économique importante pour les citoyens israéliens ».

Les avions de ligne des compagnies israéliennes vont également pouvoir reprendre leurs vols vers Istanbul.

Après l’annonce de la reprise totale des relations diplomatiques entre Jérusalem et Ankara, le ministre turc des Affaires étrangères a tenu à faire une précision concernant la question palestinienne lors d’une conférence de presse: »la Turquie n’a pas abandonné la question palestinienne. Nous continuerons à protéger les droits des Palestiniens à Jérusalem et à Gaza. Le retour des ambassadeurs est une des étapes vers une normalisation des relations, ce pas positif est venu d’Israël et c’est la raison pour laquelle nous avons décider de nommer aussi un ambassadeur à Tel Aviv ».

Rappelons que pendant la récente opération Aurore, à Gaza, la Turquie a publié deux condamnations d’Israël: l’une pour condamner avec »fermeté » les attaques aériennes israéliennes sur Gaza et l’autre contre la montée des Juifs sur le Mont du Temple le jour du 9 Av, décrite comme des »actes de provocation » par les autorités turques.