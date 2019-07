Une maison intelligente? Et oui, les technologies aidant, tous les objets qui nous entourent sont progressivement dotés de systèmes qui les rendent plus autonomes et facilitent notre quotidien. On connaissait les téléphones intelligents (smartphones), désormais, les maisons intelligentes gagnent du terrain.

La société israélienne BSwitch, en partenariat avec Semicom, a mis au point un système qui permet de rendre tous les logements, récents ou anciens, intelligents. Yohann Melloul, de Semicom, nous explique.

Qu’est-ce qu’une maison intelligente ?

Commençons par le commencement… Au fait, qu’est-ce qu’une maison intelligente ? »Il s’agit d’un logement dont tous les appareils et équipements électriques peuvent être gérés à distance », nous explique Yohann. Volets, réservoir d’eau chaude, climatiseurs, ventilateurs, télévision, lumières, et autres, peuvent être allumés ou éteints à tout moment, depuis votre téléphone, mais aussi programmés pour fonctionner à certaines heures prédéterminées. »Ainsi, si vous souhaitez entrer dans une maison fraîche après avoir passé la journée au soleil, il ne vous reste plus qu’à ordonner, depuis votre téléphone, à votre climatiseur de se mettre en marche. De même si vous partez en vacances et que vous vous apercevez que vous avez oublié d’éteindre les lumières chez vous, vous pouvez les éteindre à distance. On peut aussi donner l’impression que des gens vivent dans la maison, si vous vous absentez pendant plusieurs jours », Yohann nous donne quelques exemples des avantages d’un tel système.

Dans le monde juif, avoir une maison intelligente peut être très utile pendant Shabbat et les fêtes. En effet, sans minuterie, vous pouvez programmer vos lumières et volets, mais aussi condamner l’utilisation de certains interrupteurs, pour éviter les désagréments causés par un réflexe mal venu ou un enfant qui s’amuse.

« BSwitch est une société tenue par des Hassidim de Santz, de Kiryat Gat », nous explique Yohann, »ils se sont lancés dans la mise au point d’une application spéciale d’abord pour donner des réponses satisfaisantes aux contraintes des Shabbat et fêtes ».

Une technologie accessible à tous

Au contraire de ce qui existe déjà sur le marché, le système mis au point par BSwitch et Semicom ne nécessite pas de compétences en programmation et peut s’adapter sur toutes les maisons. »Notre concept peut s’adapter sur toutes les installations électriques. Inutile de tout refaire pour rendre son logement intelligent », précise Yohann. »Nous nous appuyons sur l’infrastructure existante ». Une fois le système installé par des professionnels, tout le monde peut se servir des commandes pour un quotidien plus agréable. »En quelques minutes, on peut régler les appareils et équipements suivant nos désirs. On peut les grouper ou les considérer séparément, toutes les options sont possibles. Le cerveau du système peut gérer jusqu’à 270 interrupteurs ! ».

Le système de BSwitch fonctionne également avec les assistants vocaux Google Home et Alexa, permettant aux personnes à mobilité réduite de profiter au maximum de ces avantages.

Et pour conclure, le prix est aussi accessible. »Comparé à d’autres systèmes qui nécessitent un réaménagement total de l’installation électrique de la maison, le nôtre est jusqu’à 10 fois moins cher, parce qu’il est facile à mettre en place ».

L’intelligence n’est pas innée, elle est même à la portée de tous.

Pour aller plus loin :

Yohann: 052-3570586

www.bswitch.semicom.co.il